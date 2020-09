V Belorusiji vložili obtožnico proti Kolesnikovi

Minsk, 16. septembra - Beloruski preiskovalci so danes sporočili, da so proti opozicijski aktivistki Mariji Kolesnikovi vložili obtožnico zaradi ogrožanja državne varnosti. Kljub mednarodnim protestom je 38-letnica že več kot en teden v preiskovalnem priporu in je proti varnostnim oblastem vložila ovadbo zaradi grožnje s smrtjo.