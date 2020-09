Policija in vojska v Minsku ostro proti protestnikom

Minsk, 13. septembra - Beloruska policija in vojska sta danes znova ostro posredovali proti protestnikom v Minsku, ki zahtevajo odhod Aleksandra Lukašenka s položaja po poneverjenih avgustovskih volitvah. Doslej so prijeli že okoli 250 ljudi, "ki so nosili žaljive napise in nedovoljene simbole", je sporočila policija v Minsku.