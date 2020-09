Delo o dnevu demokracije (15. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Janez Markeš v komentarju V ogledalu je videti nekaj sramu piše o demokraciji, ki ni samoumevna in jo je treba varovati. A se zdi, da besede o prelomnosti deklaracije o univerzalni demokraciji nikogar več ne nagovorijo. Zdi se, da četudi funkcionarji velikih organizacij, kot sta OZN in WHO, izgovarjajo pojem demokracije, ta pojem izumira.