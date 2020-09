Večer o nevzdržnem stanju zdravstva (15. 9.)

Maribor, 14. septembra - Urška Mlinarič v komentarju Kalvarija piše o nevzdržnem stanju v zdravstvu in domovih za starejše, ki jim zaradi povišanja okužb koronavirusa ponovno grozi kleščenje storitev in kolateralna škoda v obliki zdravja dela populacije. Medtem se odgovorni sklicujejo na slabo zapuščino zadnjega desetletja in obiskujejo domove, kjer težav ni.