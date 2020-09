Delo o odnosih med EU in Kitajsko (15. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Zorana Baković v komentarju Srečanje v vakuumu piše o odnosih med velikima silama ZDA in Kitajsko in položaju EU med dvema ognjema. EU se na virtualnem srečanju s Kitajsko niso postavile na nobeno od strani, so pa s poudarjanjem pomena podnebnih sprememb pokazale, da nameravajo izdelati seznam za prihodnost človeštva pomembnih stvari.