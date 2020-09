Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dvojnem slovenskem vodstvu na kolesarski dirki po Franciji in o 47 potrjenih okužbah v zadnjih 24 urah. Dodali so, da smo v zadnjih 14 dneh presegli 40 okužb na 100.000 prebivalcev, s čimer smo po besedah direktorja inštituta za javno zdravje Milana Kreka "že med rdečimi državami".