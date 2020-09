Epidemija spodbudila nastajanje novih prostovoljskih programov

piše Polona Šega

Ljubljana, 17. septembra - Epidemija novega koronavirusa je okrnila prostovoljstvo, a je tudi spodbudila nastajanje novih programov, so za STA poudarili v Slovenski filantropiji. Znova je pokazala pomen in moč prostovoljstva pri hitrem in kakovostnem odzivu v kriznih razmerah, so še dodali pred sobotno vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe 2020.