Začenja se 21. Nacionalni teden prostovoljstva

Ljubljana, 25. maja - V Sloveniji se danes začenja že 21. Nacionalni teden prostovoljstva, ki bo potekal do nedelje. Namen tedna je praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihovo delo in povabilo posameznikom, da spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skupnosti.