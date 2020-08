Slovenska filantropija: Begunci s prostovoljskim delom nabirajo izkušnje in razbijajo predsodke

Ljubljana, 6. avgusta - Mnogi begunci in prosilci za azil se v Sloveniji odločajo tudi za prostovoljsko delo. Nekateri v njem vidijo dober način učenja slovenskega jezika in nabiranja neformalnih izkušenj za pomoč pri iskanju dela, obenem pa s prostovoljskim delom tudi nevede razbijajo predsodke v očeh lokalnega prebivalstva, so sporočili iz Slovenske filantropije.