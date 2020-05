Na današnji Veseli dan prostovoljstva bodo po državi delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame

Ljubljana, 27. maja - V sklopu Nacionalnega tedna prostovoljstva danes poteka Veseli dan prostovoljstva. Prostovoljci bodo med 10. in 12. uro po 43 večjih krajih v Sloveniji delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame. V njem so predstavljena področja prostovoljstva, prostovoljske organizacije ter prostovoljci in njihove izkušnje.