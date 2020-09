V nedeljo nove okužbe potrdili v 23 občinah po državi

Ljubljana, 14. septembra - V nedeljo so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 23 občinah po državi, od tega 13 v Ljubljani, kjer je trenutno okuženih 167 občanov. Štiri primere so odkrili v Mariboru, kjer je 89 aktivno okuženih. Po tri okužbe so zaznali v Šentjurju in Lovrencu na Pohorju, po dve pa v Celju, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Radovljici in na Šentilju.