V soboto nove okužbe v 36 občinah

Ljubljana, 13. septembra - V soboto so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 36 občinah, pri čemer sta prednjačili Maribor in Ljubljana z 19 oz. 18 novimi primeri. Obe občini sta na prvih dveh mestih tudi po številu aktivnih okužb. Sicer pa so nove primere okužb potrdili v občinah po domala vsej državi.