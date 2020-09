Na Kosovu covid-19 prvič po dveh mesecih ni zahteval življenj, v Črni gori preko 200 novih okužb

Beograd/Priština/Skopje, 8. septembra - V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 53 novih okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, skupno 727. Na Kosovu so potrdili 97 novih okužb, prvič od 29. junija pa covid-19 tam ni zahteval življenj. V Severni Makedoniji so potrdili 99 novih okužb in osem smrtnih žrtev. V Črni gori pa so prvič potrdili več kot 200 novih okužb.