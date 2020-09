Laporte in Mahrez pozitivna na novi koronavirus

Manchester, 7. septembra - Nogometaša angleškega prvoligaša Manchester Cityja Aymeric Laporte in Riyad Mahrez sta pozitivna na novi koronavirus, so danes sporočili iz klubskega vodstva. Oba sta morala v samoizolacijo v skladu z vladnimi in ligaškimi protokoli premier league in za zdaj nimata nikakršnih simptomov covida-19.