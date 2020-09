Radio Študent ob predlogih medijskih novel opozarja na pozabljen "tretji medijski sektor"

Ljubljana, 4. septembra - V Radiu Študent ob javni razpravi o treh novelah medijskih zakonov - o medijih, RTVS in STA - opozarjajo, da celotna medijska zakonodaja pozablja na "tretji medijski sektor" - nepridobitne medije z notranjo demokratično organizacijo, neodvisno programsko politiko. Obenem so kritični do posegov v medijsko krajino.