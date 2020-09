KPK uvedla preiskavo zoper ministrico Pivčevo in izolskega župana Markočiča

Ljubljana, 4. septembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po opravljenem predhodnem preizkusu o gostovanjih kmetijske ministrice Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli uvedla preiskavo zoper njo in izolskega župana Danila Markočiča, so sporočili s KPK. Komisija je že prejela potrdili, da sta oba prejela obvestilo o uvedbi preiskave.