KPK bo predstavila ugotovitve predhodnega preizkusa v zadevi Pivec

Ljubljana, 28. avgusta - Komisija za preprečevanje korupcije bo predstavila dosedanje ugotovitve predhodnega preizkusa v zadevi, povezani z predsednico DeSUS in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Ta se je z očitki javnosti soočila zaradi svojih junijskih gostovanj in plačila nočitev na Krasu in v Izoli, kjer je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem.