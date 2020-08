V DeSUS podpirajo začetek preiskave KPK v zadevi Pivec

Ljubljana, 28. avgusta - V stranki DeSUS podpirajo začetek preiskave KPK v zadevi Pivec, saj se bo le tako celovito raziskalo vsa dejstva glede obiska kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli, so sporočili iz stranke. Obenem so spomnili na nekatere primere sumov oškodovanja državnega premoženja, tudi v Slovenskih državnih gozdovih.