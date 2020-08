KPK v zadevi Pivec potrdila sum kršitve zakona o integriteti

Ljubljana, 28. avgusta - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v predhodnem preizkusu potrdila resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zadevi Pivec in uvedla preiskavo, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik KPK Robert Šumi. Poudaril je, da so preiskavo razširili na več oseb, njena uvedba pa ne prejudicira končnih ugotovitev.