Podaljšan rok za prijavo za dela na sklopu Jenina

Ljubljana/Slovenj Gradec, 1. septembra - Dars je za teden dni podaljšal rok, do katerega imajo interesenti čas, da oddajo prijave za sklop gradbenih del na hitri cesti Velenje-Slovenj Gradec na lokaciji, poimenovani Jenina. Prvotno bi se rok iztekel danes, a je podaljšan do 8. septembra do 10. ure. Dars bo izvajalca del izbiral po dvofaznem postopku.