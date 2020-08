Vrtovec: Začetek gradnje hitre ceste proti Koroški predviden sredi oktobra

Črna na Koroškem, 26. avgusta - Kar trije ministri so se danes udeležili seje Sveta Koroške regije, na kateri so z župani razpravljali o perečih vprašanjih regije, ki zadevajo ceste, širokopasovna omrežja, načrtovanje pokrajin ter les in gozdove. Ob tem je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec začetek gradnje hitre ceste proti Koroški pri Gaberkah napovedal za sredino oktobra.