Dars podaljšal rok za oddajo ponudb za dela pri Gaberkah

Ljubljana/Velenje, 10. julija - Dars je, tudi na prošnjo ponudnikov, rok za oddajo ponudb za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na lokaciji priključka Gaberke, ki bi se sicer iztekel danes ob 10. uri, podaljšal do 24. julija do 10. ure. Doslej niso prejeli nobene ponudbe, so za STA povedali na Darsu.