Na razpisu za dela pri Gaberkah pet ponudb, gradbeno dovoljenje pravnomočno

Ljubljana, 24. julija - Dars je na podaljšanjem razpisu za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na priključku Gaberke prejel pet ponudb. Najcenejšo, vredno 8,47 milijona evrov, je oddal konzorcij Kolektor, CGP in VOC Celje. Kot so pojasnili za STA, so danes izvedeli tudi, da je gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah postalo pravnomočno.