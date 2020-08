Finance o subvencijah za blažitev posledic koronavirusa (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Albina Kenda v komentarju V precepu med ceno in vrednostjo piše o enotnosti v podpori iskanja zdravil in cepiv proti covidu-19 in na drugi strani neenotnosti voditeljev glede podaljševanja subvencij za pomoč ljudem in podjetjem. Kot zgled izpostavi Nemčijo, kjer so subvencije za skrajšani delovni čas podaljšali do konca leta 2021.