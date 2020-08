Delo o prodiranju tujih gradbincev (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Niso Kitajci in Turki hudiči, če smo Evropejci neumni piše o prodiranju gradbincev iz držav z avtoritarnimi režimi na evropski trg. Kot primer navaja turško podjetje, ki gradi karavanški predor, in zdaj še kitajsko podjetje, ki gradi most na Pelješac. A hudič v takih primerih niso tujci, pač pa Evropejci.