Večer o slavnem skladatelju slovenskega porekla, ki je pri nas spregledan (31. 8.)

Maribor, 30. avgusta - Melita Forstnerič Hajnšek v komentarju Wolfovi paradoksi piše o skladatelju slovenskega porekla Hugu Wolfu, ki ima danes društva ljubiteljev po vsej Evropi in od Tokia do New Yorka in ki mu je v Sloveniji posvečeno letošnje leto. Kljub mednarodni slavi je Slovenija do Wolfa še vedno zadržana, podobno kot do kulturnega nemštva pri nas na sploh.