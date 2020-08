Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. in 30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenskem kolesarju Primožu Rogliču kot enem favoritov dirke Tour de France in o skupno 68 novih potrjenih okužbah s koronavirusom v petek in soboto. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o dvodnevnem obisku njihovega predsednika Aleksandra Vučića v Sloveniji, na katerem se je sestal z Janšo.