Jabolko navdiha še v roke zdravnic in zdravnikov

Ljubljana, 28. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je zdravnicam in zdravnikom izročil repliko priznanja jabolko navdiha in se jim tako zahvalil za požrtvovalno delo, ki so ga opravljali med epidemijo, pred in po njej, za strokovnost in predanost zdravju ljudi. "Naj bo danes priložnost, da se pove, kako nenadomestljivo poslanstvo opravljate," je dejal ob izročitvi.