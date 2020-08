NIJZ za prvi teden šole priporoča uporabo mask za vse učence v skupnih prostorih

Za slednje se je NIJZ odločil, ker "je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih dneh v državi znašalo več kot 20".

NIJZ tudi priporoča, da otroci do vključno petega leta ne uporabljajo mask, otroci od šestega do 11 leta pa naj jih uporabljajo skladno s splošnimi in specifičnimi priporočili, kar pomeni v zdravstvenih ustanovah in v javnem prevozu. Starejši od vključno 12 leta pa naj jih uporabljajo enako, kot to za odrasle priporočajo vladni odloki.

Gre za priporočila za prihodnji teden. Kot so za STA pojasnili na NIJZ, bodo od zdaj vsak teden pripravili epidemiološko oceno tveganja in na tej podlagi pripravili navodila za uporabo mask v naslednjem tednu. Če bo povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v preteklih sedmih dneh v državi znašalo več kot 20 (ali 140 na teden), bodo priporočili, da v šolah v skupnim prostorih zaščitne maske uporabljajo vsi učenci. V kolikor pa bo število omenjenih okužb manjše od 20, pa bodo priporočili, naj maske v skupnih prostorih uporabljajo le učenci tretjega triletja osnovne šole, torej učenci 7., 8. in 9. razreda.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je danes v pogovoru za STA sicer povedala, da je glede na to, da se je epidemiološka slika v četrtek nekoliko poslabšala, ne bo presenetilo, če bo NIJZ pred začetkom novega šolskega leta za zagotovitev dodatne zdravstvene varnosti učencev in dijakov dal kakšno dodatno usmeritev. "Če jo bo, jo bomo morali preprosto spoštovati," je dejala.