V četrtek nove okužbe potrdili v 26 občinah po državi

Ljubljana, 28. avgusta - V četrtek so nove okužbe z novim koronavirusom odkrili v 26 občinah. Po pet primerov je bilo v Mariboru in Celju, štirje pa v Ljubljani, kjer je največ aktivno okuženih (83). Po dve okužbi so potrdili v Kopru, Velenju, Brezovici, Črnomlju in Krškem, prvo okužbo sploh pa v občini Zavrč. Število občin z najmanj eno okužbo se je tako povzpelo na 186.