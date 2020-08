V UKC Maribor s koronavirusom okuženi štirje zaposleni iz upravno-tehničnih služb

Maribor, 28. avgusta - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor je po daljšem času prišlo do nove okužbe s koronaviruom med zaposlenimi. Kot so sporočili, so jo potrdili pri vsaj štirih zaposlenih v upravno-tehničnih službah, zato so že sprejeli vse ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja. Okuženi zaposleni sicer pri opravljanju dela niso bili v stiku z bolniki.