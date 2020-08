Kustečeva: 1. septembra v šolske klopi ob upoštevanju epidemioloških ukrepov vsi šolarji

Ljubljana, 27. avgusta - V šolske klopi se 1. septembra ob upoštevanju epidemioloških ukrepov vračajo vsi šolarji, je po seji vlade povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Vsem je zaželela, naj v šolo vstopijo "srečno, pogumno, odločno in veselo". Učence in dijake ter učitelje je ob tem posebej pozvala, naj gredo v šolo le, če so zdravi.