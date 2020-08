Demokracija o sodstvu in tožilstvu

Ljubljana, 27. avgusta - Jože Biščak v komentarju Red rdeče strupenjače piše o nevarnostih pristranskega sodstva. Opozarja, da so sodniki in tožilci za sramotne primere nagrajeni z napredovanjem. Zdaj pa se v odzivih sodstva in tožilstva na kritike, ki jih občasno izreka premier Janez Janša, kaže nervoza, da se utegnejo zadeve spremeniti.