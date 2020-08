Primorske novice o organizaciji kulturnih dogodkov (28. 8.)

Koper, 27. avgusta - Maja Pertič Gombač v komentarju Cepiva imamo tudi za izvoz! piše, da bo ta konec tedna na Primorskem mnogo kulturnih dogodkov, ki pa se trudijo z zadnjimi močmi. Da so lahko nastali, je bilo potrebno veliko nujnega prilagajanja, iznajdljivosti in vztrajnosti. Mnoge zahteve zdravstvene stroke za organizacijo dogodkov so neživljenjske.