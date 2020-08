Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da se s 1. septembrom v šolske klopi vračajo vsi slovenski šolarji. Med drugim so pisale tudi o 33 novo potrjenih okužbah z novim koronavirusom in opozorilu slovenske policije o možnosti zastojev na meji z Avstrijo konec tedna.