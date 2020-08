Večer o protestu košarkarjev proti rasni nestrpnosti v ZDA (28. 8.)

Maribor, 27. avgusta - Vojislav Bercko v komentarju Prestrašeni in - besni piše, da so se policijskemu nasilju in rasni nestrpnosti v ZDA z bojkotom tekem uprli tudi košarkarji najmočnejše lige na svetu NBA. Rasna razdeljenost se je v tej državi v zadnjih desetletjih še povečala, rasizem se je razširil tudi pod predsednikom Donaldom Trumpom.