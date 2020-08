V Indiji ob začetku hindujskega festivala rekordno število okužb

New Delhi, 22. avgusta - Iz Indije danes poročajo o rekordnih 69.652 novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah. Skupno so tako našteli že skoraj tri milijone okužb. Do porasta prihaja na dan, ko se v državi začenja eden najpomembnejših hindujskih verskih festivalov, ki traja deset dni in je posvečen božanstvu Ganeš.