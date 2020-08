Največ novih okužb na Balkanu znova beležijo v BiH

Sarajevo/Beograd/Priština/Skopje/Tirana/Podgorica, 21. avgusta - V BiH danes znova beležijo rekordno število okužb z novim koronavirusom v regiji. V minulih 24 urah so jih namreč potrdili kar 334. V Srbiji se medtem razmere še naprej umirjajo, tam so v minulih 24 urah potrdili 169 novih okužb. Iz Severne Makedonije medtem poročajo o 115, s Kosova o 162 in iz Albanije o 158 novih okužbah.