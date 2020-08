Upravno sodišče odpravilo vrnitev križevniške cerkve križnikom

Ljubljana, 21. avgusta - Upravno sodišče RS je odpravilo nekaj let staro odločbo ministrstva za kulturo, da se križevniško cerkev vrne križniškemu redu. V sodbi je sledilo trditvam zavoda Festivala Ljubljana, ki je pred tem upravljal s cerkvijo, da sta cerkev in preostali kompleks Križank prostorsko in funkcionalno bistveno bolj prepletena, kot je to ugotovilo ministrstvo.