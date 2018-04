Dnevnik: Upravno sodišče potrdilo odločitev, da križevniška cerkev pripada križnikom

Ljubljana, 21. aprila - Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo Mestne občine Ljubljana (Mol) in Festivala Ljubljana in potrdilo dobro leto stari odločitvi ministrstva za kulturo, da je treba križevniško cerkev po 26 letih denacionalizacijskega postopka vrniti v last in posest križniškemu redu. S cerkvijo v kompleksu ljubljanskih Križank zdaj upravlja Festival Ljubljana.