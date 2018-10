Dnevnik: Boj za ključ križevniške cerkve

Ljubljana, 29. oktobra - Festival Ljubljana bi moral križevniško cerkev, ki je del kompleksa ljubljanskih Križank, 9. maja predati križniškemu redu, ki jo je dobil nazaj v 26 let trajajočem denacionalizacijskem postopku. A ker tega še vedno ni storil, so križniki vložili tožbo zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine, poroča današnji Dnevnik.