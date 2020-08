Ljubljana festival naproti izteku, pozivi k povečanju števila obiskovalcev

Ljubljana, 18. avgusta - Ljubljana festival se v 68. izdaji približuje izteku. Po gostovanju Ane Netrebko in Jusifa Ejvazova so danes predstavili Verdijevo opero Nabucco, ki jo bo v četrtek na Kongresnem trgu uprizorila ljubljanska Opera, zatem pa bo sledilo še nekaj dogodkov. Direktor in umetniški vodja Darko Brlek je ob tem pozval vlado k povečanju števila obiskovalcev.