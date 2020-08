Necepljenih otrok po predlogu novega zakona ne bo mogoče vpisati v vrtec

Ljubljana, 21. avgusta - Predlog zakona o nalezljivih boleznih določa, da necepljenih otrok ne bo mogoče vključiti v javno financiran vrtec ter nekatere srednje in visoke šole ter fakultete. Po besedah državne sekretarke Tine Bregant želijo s tem preprečiti neupravičeno izogibanje cepljenju in zaščititi populacijo. Predlog bo v javni obravnavi do 30. septembra.