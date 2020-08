V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah ne beležijo dodatnih okužb

Šmarje pri Jelšah, 17. avgusta - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk, ne beležijo dodatnih okužb. Po negativnih rezultatih sobotnega testiranja, so bili negativni brisi tudi pri 33 zaposlenih, ki so jih testirali v nedeljo, je danes za STA povedala direktorica doma Gordana Drimel.