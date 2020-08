Okužbo z novim koronavirusom v četrtek potrdili v 23 občinah in pri enem tujem državljanu (tabela)

Ljubljana, 14. avgusta - Tudi v četrtek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani (11), v ostalih občinah pa so potrdili po primer ali dva. En primer so potrdili pri tujem državljanu. Prvič so okužbo potrdili Braslovčah in Muti. Največ aktivno okuženih, 50, je v Ljubljani, po 10 aktivno okuženih imajo tudi v Kranju in Celju, v ostalih občinah manj.