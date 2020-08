V Belorusiji umrl že drugi protestnik

Minsk, 13. avgusta - V Belorusiji je umrl drugi protestnik, ki je bil v priporu, je v sredo potrdila policija. Vzrok smrti še ni znan. Kljub policijskem nasilju pa so se protestniki v sredo že četrti večer zapored zbrali v številnih beloruskih mestih, kjer so izražali svoje nezadovoljstvo nad predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Aretirali so okoli 700 protestnikov.