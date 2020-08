Na zadnjih protestih v Belorusiji več kot tisoč aretiranih

Minsk, 12. avgusta - Na zadnjih protestih v Belorusiji so policisti aretirali več kot tisoč ljudi, so sporočili z notranjega ministrstva. Protesti so se zopet sprevrgli v nasilje, policija je med drugim na zahodu države uporabila tudi strelno orožje, pri čemer je bil ranjen protestnik, poročajo tuje tiskovne agencije.