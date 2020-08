Poljska pripravljena posredovati med Lukašenkom in opozicijo

Riga, 11. avgusta - Poljska je pripravljena posredovati med beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom in opozicijo, je danes ob obisku v Rigi povedal poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz. Zunanji ministri Latvije, Finske in Estonije pa so se med drugim posvarili pred ukrepi, ki bi lahko škodovali beloruskim državljanom.