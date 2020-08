Logar za močan in enoten odziv EU na razmere v Belorusiji

Ljubljana, 12. avgusta - Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) z zaskrbljenostjo spremlja razmere v Belorusiji po nedeljskih predsedniških volitvah in obsoja nasilje nad protestniki, ki ne priznavajo zmage predsednika Aleksandra Lukašenka. Zato se je zunanji minister Anže Logar v pismu kolegoma iz Nemčije in Portugalske zavzel za močan in enoten odziv Evropske unije.