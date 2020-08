V prvem polletju manjši priliv tujih neposrednih naložb

Ljubljana, 13. avgusta - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v prvem polletju letos povečale za 551,9 milijona evrov, medtem ko so se v enakem obdobju lani za 638,9 milijona evrov. Junija so se zmanjšale za 136,6 milijona evrov, potem ko je bil odliv junija lani 74,5 milijona evrov. V 12 mesecih do konca junija so porasle za 725,7 milijona evrov.